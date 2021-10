Spettacolo a Punta Campanella: delfini spuntano dal mare

Due branchi di delfini hanno circondato il veliero di Oceanomare Delphis Onlus durante una giornata di formazione per appassionati e volontari organizzata da Amp Punta Campanella. Tra loro c’era anche una mamma in allattamento. Stella, una cagnolina meticcia di 7 anni, mascotte di OceanoMare Delphis, li ha sentiti arrivare prima di tutti. L’avvistamento è avvenuto tra Punta Campanella e Capri. Si è conclusa oggi l’iniziativa del progetto europeo Life Delfi, che ha visto l’Amp Punta Campanella tra i partner e che ha l’obiettivo di salvare i delfini e limitare le interazioni con il mondo della pesca, tutelandone la specie. I volontari hanno seguito un corso sul monitoraggio e l’avvistamento di tursiopi e altri cetacei, che nel Golfo di Napoli sono presenti in 7 specie.