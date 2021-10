Diego Maradona, il figlio si sfoga: “Basta, vi dico io cosa servirebbe”

Il figlio di Maradona, Diego Armando Maradona Junior, si è lasciato andare ad un duro sfogo non appena ha sentito della nuova serie Tv che Amazon sta producendo. Piuttosto che produrre film, ci sarebbe un’altra cosa da fare.

Anche Amazon ha voluto rendere omaggio a Diego Armando Maradona con una serie Tv di dieci puntate della durata di un’ora ciascuna. La pellicola è stata girata fra Italia, Spagna, Messico e Uruguay e si propone di ripercorrere i momenti più salienti della vita del calciatore, cercando si spiegare la sua leggenda.

LEGGI ANCHE >>> Morte Maradona, il gesto commovente degli ex compagni: “Mister, è morto”

NON PERDERTI >>> Diego Maradona, la decisione dei familiari: sono tutti senza parole

Tre attori lo impersoneranno: Juan Cruz Romero vestirà i panni del Maradona ragazzino, Nazareno Casero indosserà la casacca del Napoli e Juan Palomino darà vita al calciatore dopo il suo ritiro professionale. È importante sottolineare che lo stesso Maradona aveva dato la sua benedizione al progetto quando era ancora in vita.

Diego Maradona Jr.: “Non guarderò la serie Tv”

Diego Armando Maradona Junior voleva davvero molto bene al suo papà: gli aveva promesso che anche lui avrebbe lavorato nel mondo del calcio. Oggi, onora la sua promessa allenando il Napoli United, che gioca nell’Eccellenza. Purtroppo, non ha potuto assistere ai funerali e, ad oggi, non ha ancora visitato suo padre dopo la morte.

LEGGI ANCHE >>> Diego Maradona, l’annuncio è da brividi: sono tutti senza parole

Diego Jr., infatti, si ammalò di Covid quando il padre morì. A causa della pandemia, fu impossibilitato a volare in Argentina. Parlando con Chi Magazine, il figlio del calciatore respinge l’idea di un’ulteriore serie Tv con Maradona: l’hanno già fatto Sky e Netflix. Sarebbe invece necessario investire risorse per indagare sulle vere cause della morte.