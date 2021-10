Sanremo, una leggenda dell’Ariston si sposa: fan emozionatissimi. L’evento sarà festeggiato a breve, c’è già la data

Giuliano Sangiorgi è uno dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana. Da Sanremo ai concerti in giro per il mondo, i suoi Negramaro hanno compiuto passi da gigante. Orami sono conosciuti ovunque e hanno raggiunto uno status da big del settore. Anche all’estero li tengono molto in considerazione e il loro genere è estremamente riconoscibile, al pari della voce del cantante. Sangiorgi sta vivendo anche un momento molto felice dal punto di vista personale. La star di 42 anni convolerà presto a nozze con la sua amata Ilaria Macchia. Su di loro per mesi si era spettegolato di un eventuale matrimonio, ma adesso c’è la conferma definitiva. Non un’indiscrezione giornalistica ma la diretta conferma da parte dell’interessato. Una conferma attraverso i fatti e non le parole. Il leader dei Negramaro ha festeggiato nel week end l’addio al celibato, in compagnia degli amici più stretti.

Sanremo, una leggenda dell’Ariston si sposa: nozze per Giuliano Sangiorgi

A dare la notizia è stato Chi Magazine, nella rubrica Chicche di Gossip. Il fidanzamento da Giuliano e Ilaria dura da tempo e i due hanno già una figlia, Stella, nata nel 2018. I fiori d’arancio arriveranno a breve e a quanto pare nella festa privata la data sarebbe stata annunciata. Non è al momento stata resa pubblica e resta da capire anche la location di un evento che sarà di certo seguitissimo a livello mediatico.

Se Sangiorgi è abituato a stare sotto i riflettori, visto il suo mestiere, molto meno lo è Ilaria Macchia. Di lei sappiamo che di professione è una scrittrice e sceneggiatrice e che è nata il 3 agosto. La sua età non è mai stata rivelata, mentre è nota la sua terra di origine: come Giuliano è della provincia di Lecce. Lui di Nardò e lei di San Donato. Una terra in comune che li ha uniti ancor di più. Radici comuni e un amore davvero sconfinato. Lei, d’altronde, ha ispirato anche molte delle splendide canzoni che l’artista ci ha regalato in questi anni.