Sanremo 2022, c’è un bel grattacapo per Amadeus: non era mai successo prima! La prossima edizione sta già facendo segnare un record

C’è grande attesa per la prossima edizione di Sanremo. Dal 1° al 5 febbraio 2022 i cantanti saranno impegnati sul palco del Teatro Ariston. Questa volta davanti a loro sarà nuovamente presente il pubblico, nonostante le ristrettezze per il Covid. Grazie al Green Pass, sarà possibile accedere in sala, ricreando la vecchia atmosfera speciale della città dei fiori. L’unicum di un Festival senza pubblico presente, rimarrà una brutta parentesi legato solo al 2021. Amadeus è stato confermato per il terzo anno consecutivo come direttore artistico della rassegna canora più importante d’Italia. Al suo fianco ci sarà sempre Fiorello, ricreando una coppia davvero straordinaria. L’appeal di Sanremo sembra essere tornato ad attirare anche le nuove generazioni e le richieste per la sezione giovani sono già da record.

Sanremo 2022, c’è un bel grattacapo per Amadeus: 700 richieste per partecipare all’edizione Giovani

Secondo quanto riportato dal sito DavideMaggio.it, al momento sono già 700 le proposte presenti sul tavolo di Amadeus, provenienti dai ragazzi di tutta Italia.

Nello specifico l’apposita Commissione musicale per Sanremo Giovani sta visionando le richieste di 649 i cantanti singoli (270 donne e 379 uomini) a cui vanno a sommarsi ben 62 gruppi. Davvero un boom finora senza precedenti.

Le audizioni ufficiali si terranno il prossimo 8 novembre nella sede di Radio Rai, in Via Asiago 10 a Roma. I 30 candidati che avranno superato le pre-selezioni si esibiranno di fronte alla Commissione Artistica. Il sogno di poter arrivare a prender parte alla rinomata kermesse è davvero aperta a tutti. Amadeus avrà il suo bel da fare per scegliere i più validi.