Regina Elisabetta, che paura! Panico in Inghilterra per le ultime notizie

Un comunicato ufficiale che riguarda la salute della Regina Elisabetta avrebbe gettato nel panico i sudditi inglesi. Si tratta dell’ennesima notizia che riguarda la sovrana nel giro di pochi giorni.

Un comunicato ufficiale della casa reale inglese ha gettato i sudditi nel panico. Il prossimo impregno pubblico della regina Elisabetta è stato cancellato, e subito tutti hanno pensato che fosse a causa di un problema di salute. Precedentemente, infatti, altre notizie erano filtrate riguardo la sovrana inglese, ma non erano mai state commentate ufficialmente.

All’improvviso, Elisabetta II si era recata ad un evento pubblico con il bastone. La regina avrebbe spiegato che le servirebbe come sollievo durante i lunghi eventi pubblici: questo significherebbe che il ginocchio non si sarebbe aggravato di nuovo. Inoltre, i medici le avevano limitato gli alcolici, togliendole la gioia del consueto Martini serale.

Regina Elisabetta, che cosa succede?

Le limitazione imposte dai medici della casa reale, come quello sugli alcolici, erano sempre stati spiegati come una misura precauzionale per il giubileo che la sovrana festeggerà a breve. Adesso, però, arriva la notizia che il prossimo evento pubblico è stato cancellato su consiglio dei medici: i sudditi sono precipitati nel panico, nonostante le rassicurazioni.

Del resto, non molti mesi fa il marito della regina è morto. Elisabetta, però è convinta che l’età è solo un numero e non si sente affatto vecchia. Con queste motivazioni, ha rifiutato il premio “anziana dell’anno” con cui la rivista Oldie la voleva insignire. Non sentendosi anziana, infatti, le mancherebbero i requisiti per accettare l’onoreficienza.

Ecco un video dell’ultima apparizione pubblica della Regina Elisabetta: come si può vedere, la sovrana sembra proprio di ottimo umore ed in buona forma.