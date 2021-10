Royal Family, le insolite abitudini del Principe Carlo: nessuno lo sapeva! Sullo sfondo c’è sempre un occhio alla politica ambientale

La sua immagine è cambiata molto nell’ultimo periodo, o perlomeno il modo dei media di raccontarlo. Il Principe Carlo era diventato antipatico ai più dopo la scomparsa di Lady Diana e l’ufficializzazione della sua relazione con Camilla Parker Bowles. Ora con il passare degli anni e con un minimo di apertura maggiore sulla vita privata, il diretto erede al trono della Regina Elisabetta, si è attirato qualche simpatia maggiore. Il popolo britannico non lo ritiene forse all’altezza della madre, ma dovrà abituarsi a breve al suo modo di fare. La stampa britannica si è soffermata ultimamente su alcune strane abitudini che riguardano la dieta di Carlo. E’ sempre stato particolarmente attento alla propria forma fisica e alla qualità del cibo ingerito. L’ultima serie del programma ‘The Crown‘, in onda sulla televisione inglese, è stata dedicata interamente alle usanze alimentari del principe.

Addirittura sul suo sito web personale si fa riferimento a quella che rimane la sua abitudine più diffusa, ovvero saltare il pranzo. Sulla homepage campeggia la frase: “Il principe non mangia a pranzo”.

Royal Family, le insolite abitudini del Principe Carlo: segue una dieta molto particolare

L’erede al trono ha anche rivelato di non mangiare carne e di avere un giorno alla settimana senza latticini.

Parlando alla BBC, il diretto interessato ha spiegato: “Per anni non ho mangiato nè carne nè pesce e non mangio latticini un giorno alla settimana“.

“Questo perchè così facendo si riduce di molto la pressione sull’ambiente. Se tutti lo facessimo il nostro impatto sulla flora e la fauna del mondo sarebbero largamente inferiore“.

Poi nello specifico aggiunge: “Capire da dove proviene la carne è molto importante. Che tipo di erba mangiano gli animali, come vengono allevati. Un approccio diverso, meno industrializzato, garantirebbe una qualità migliore. Ma per far questo dovremmo accontentarci di minori quantità. Dovremmo tutti mangiarne di meno“.

Secondo quanto riferito da un esperto reale, il principe Carlo porta sempre con sé il proprio cibo quando è in visita a casa degli amici. Non mangia nulla di cui non sia a conoscenza.

Lady Colin Campbell, parlando durante il documentario di Channel 5, Secrets of The Royal Kitchen, ha ricordato come ormai sia famoso per le sacche alimentari che porta sempre con sè quando è in giro. La cosa non l’ha reso proprio simpaticissimo ma di certo è impossibile cambiare a quasi 73 anni.