Netflix, svolta storica per la piattaforma: non era mai successo prima!

Con un annuncio ufficiale, Netflix ha comunicato ai suoi utenti una svolta storica. Non era mai successo nulla di simile prima d’ora

Le novità in arrivo su Netflix non finiscono mai. La piattaforma streaming di Reed Hastings sta continuando a macinare numeri da capogiro, grazie a show originali (e non) da far perdere la testa. E nonostante in Italia siano recentemente aumentati i costi per l’abbonamento mensile, l’utenza non sembra ancora volersi staccare da un servizio così efficiente.

Soprattutto negli ultimi tempi, l’azienda ha lasciato intendere di volersi allargare anche ad altri campi. Basti pensare al gaming, con i primi 5 titoli rilasciati per tutti gli utenti che installano l’app su dispositivi Android. In maniera trasversalmente legata a questo mondo, c’è un’altra super novità appena annunciata dalla piattaforma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp cambia per sempre: il nuovo aggiornamento è assurdo!

Netflix, il primo episodio di Arcane disponibile su Twitch

A partire da domenica 7 novembre alle ore 03:00 italiane, farà il suo debutto la serie TV di League of Legends – realizzata in collaborazione con Netflix e Riot Games – Arcane. Si tratta di un prodotto attesissimo, col primo episodio che verrà trasmesso in piena notte. Tutto normale, se non fosse che c’è una super novità alla quale hanno pensato le due aziende: la prima puntata sarà visibile anche su Twitch in co-streaming!

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Fortnite, nuova skin disponibile gratis: ecco cosa fare per sbloccarla

È la prima volta in assoluto che un prodotto di Netflix finisce su altre piattaforme, e tutto questo potrebbe aprire la strada ad un nuovo modo di intrattenere il pubblico. Ma non è finita qui. Gli spettatori che si connetteranno potranno ricevere gratuitamente dei Twitch Drop con ricompense di gioco esclusive per i titoli di Riot Games.