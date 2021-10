Meteo, piogge e temporali durante questo giovedì: nuova perturbazione

Nuovo stravolgimento meteo sulla penisola, con piogge e temporali che torneranno sulla penisola durante questo giovedì: arriva una nuova perturbazione.

Dopo settimane di freddo intenso, l’Ottobrata ha mitigato il clima sull’Italia. Durante questo mercoledì però tutto potrebbe cambiare. Infatti giovedì 21 ottobre sarà una giornata caratterizzata da un peggioramento meteo, con molte piogge e temporali a carattere autunnale su gran parte delle regioni. Le attenzioni quindi si spostano sull’Atlantico, con una perturbazione che è in viaggio verso la penisola.

Dopo un martedì all’insegna di un’atmosfera quieta e tiepida su gran parte del Paese, oggi avremo i primi segnali di un cambiamento. Infatti l’aria più umida provocherà alcune nebbie o foschie mattutine sulla Val Padana e un generale aumento delle nubi su gran parte del Nord e sulla Toscana, inoltre le prime piogge scenderanno sulla Liguria. Un ulteriore peggioramento l’avremo nel corso della giornata di giovedì dove alcune piogge raggiungeranno in serata anche il Sud Italia, con precipitazioni in Campania.

Meteo, temporali e piogge in Italia: nuovo peggioramento in arrivo

Nel corso di questo mercoledì avremo un netto peggioramento per quanto riguarda la situazione meteo, con piogge e temporali che torneranno a bagnare l’Italia. I primi segnali di cambiamento si avvertiranno sulle regioni settentrionali. Ma la perturbazione atlantica smantellerà l’anticiclone nel corso della giornata di giovedì. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo nubi in graduale aumento con prime deboli piogge dalla sera. Infatti le lievi precipitazioni colpiranno tra est Piemonte e Lombardia. Inoltre le precipitazioni colpiranno fin dal mattino anche la Liguria, con temporali sul genovese. Le temperature risulteranno in leggero calo, con massime tra i 19 ed i 22 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo nubi in aumento sulle regioni tirreniche, mentre risulteranno più compatte su medio-alta Toscana. Situazione in miglioramento sulle adriatiche, con una giornata che si preannuncia soleggiata. Le temperature risulteranno in lieve calo, con massime che andranno dai 19 ai 23 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una giornata soleggiata e stabile grazie ad un ultimo rinforzo dell’anticiclone. Mentre invece nubi irregolari caratterizzeranno il cielo del comparto tirrenico. Anche qui avremo un lieve aumento delle temperature, con massime che oscilleranno dai 19 ai 23 gradi.