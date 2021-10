Isola dei Famosi, la rivelazione assurda: “Augurano il cancro a mio figlio” – FOTO

Il risvolto della medaglia dei social network: l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi denuncia sui social un utente

Elena Santarelli ha affrontato un terribile periodo della sua vita insieme a suo figlio Giacomo quando, nel 2017, gli è stato diagnosticato il cancro. Una volta che insieme hanno lottato e sconfitto quel brutto male, la Santarelli è stata spesso in prima linea per donazioni ed eventi di beneficenza per il progresso scientifico a tal proposito.

Tuttavia, quella del 2017 resta inevitabilmente una ferita aperta e che ha fatto soffrire la tanto sorridente ed allegra famiglia Corradi. Quando la modella torna a parlare di quanto accaduto, lo fa sempre con tanta malinconia, ma anche con la gioia per avercela fatta.

Isola dei Famosi, Elena Santarelli risponde ad hater

Negli ultimi giorni, sul profilo Instagram della showgirl è arrivato un commento riprovevole: “Goditi questi momenti, sai certe cose potrebbero ritornare” riferendosi al tumore avuto da Giacomo. La Santarelli non ci ha più visto e si è sfogata sui social: “Instagram dovrebbe impedire a certe persone di stare sui social. Ho fatto di tutto per segnalarti ,di tutto e non aggiungo altro. Quanto ti vorrei vedere in faccia per capire che Schifo di essere umano sei.

Ti vorrei portare nei reparti di oncologia a farti vedere che vita fanno i bambini!”.

Elena ha svelato che questo profilo non è nuovo, ma un vero e proprio stalker: “Cambia profilo ogni due settimane e ogni 2 settimane augura a mio figlio che torni il cancro nel linguaggio che lei preferisce, lo fa così o in un altro modo. Mi tormenti da due anni, lasciaci in pace”.