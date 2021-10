È stato spoilerato il finale dell’amatissima serie TV I Bastardi di Pizzofalcone 3.

Siamo giunti all’atto conclusivo della terza stagione della serie TV più amata dal pubblico: I bastardi di Pizzofalcone che per la prima volta ha visto la luce su Rai 1 il 9 gennaio 2017. Come tutti sanno è basata su una serie di romanzi di Maurizio de Giovanni iniziata con I bastardi di Pizzofalcone. La seconda stagione della serie è andata in onda dall’8 ottobre al 12 novembre 2018. La terza stagione, le cui riprese sono terminate nell’ottobre del 2020, vivrà l’ultimo istante lunedì 25 ottobre.

Il pubblico attendeva con ansia che arrivasse tale giorno. La sesta e ultima puntata come già anticipato andrà in onda lunedì 25 ottobre alle ore 21.20 su Rai1. Il sesto episodio si chiama “Verità per i Bastardi di Pizzofalcone”: il ritrovamento di un cadavere in mare è determinante per scoprire l’identità dell’attentatore al ristorante.

I Bastardi di Pizzofalcone 3, spoilerato il finale: “Meravigliosa sfida”

La serie tv con Alessandro Gassman, Carolina Crescentini e con la new entry Maria Vera Ratti, ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni, termina qui. “Verità” è il titolo del sesto e ultimo episodio de I Bastardi di Pizzofalcone. Il ritrovamento di un cadavere in mare, ucciso da una serie di colpi violenti, sembrerebbe normale amministrazione per i Bastardi.

Ma quando l’ispettore Lojacono riesce a identificare il misterioso individuo che è stato ucciso, scopre anche che la sua morte si interseca con l’attentato al ristorante. Questa rivelazione avvia un giallo mozzafiato in cui verranno alla luce verità devastanti. Per i Bastardi niente sarà più come prima.