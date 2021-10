Grey’s Anatomy, la celebre attrice in manette: cos’è successo

La celebre attrice statunitense è stata appena arrestata: tra gli altri, ha recitato anche in Grey’s Anatomy

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alyssa Milano (@milano_alyssa)

“Sono stato appena arrestato per aver chiesto all’amministrazione Biden e al Senato di usare il loro mandato per proteggere i diritti di voto. Stai con me e dì al Senato e alla Casa Bianca che i diritti di voto non dovrebbero dipendere da dove vivi”. Così Alyssa Milano annuncia di essere stata messa in manette dalla polizia statunitense.

L’attrice americana, infatti, stava protestando all’esterno della Casa Bianca quando un un poliziotto ha avvisato i manifestati che avrebbero rischiato l’arresto in base ad una legge sui reati minori del Distretto di Columbia. Sembrerebbe che l’arresto di Alyssa sia dovuto a questo emendamento che vieta l’affollamento o l’ostruzione di strade e marciapiedi.

Grey’s Anatomy, l’arresto di Alyssa Milano

Alyssa Milano è stata la Guest Star della puntata numero 3 della sedicesima stagione dell’amatissima fiction Grey’s Anatomy. L’attrice statunitense conta una lista veramente lunga di film e serie TV, tra questi: I Griffin, My name is Earl, ma soprattutto Streghe.

Al di là della sua carriera da attrice, Alyssa Milano è molto attenta e parte attiva delle battaglie civili del suo Paese: ha lottato per la sensibilizzazione sui diritti delle persone transgender, per il controllo delle armi e molto altro e non è escluso che, più in là, potrebbe entrare in politica. Per adesso, non ha mai nascosto il suo totale appoggio all’attuale presidenza statunitense nutrendo grande stima per Biden e Harris.