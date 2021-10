GF Vip 6, squalifica in arrivo per due concorrenti? Il web è inferocito!

E’ vicina la squalifica per due concorrenti del GF Vip 6. Andiamo a vedere cos’è successo e perchè è scoppiata la rivolta social.

Non si fermano le polemiche sul GF Vip 6, dopo l’ultimo scivolone che vede coinvolti Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Nella casa più spiata dagli italiani, i due ex sono stati sono stati al centro delle polemiche. Infatti il campano ha ribadito di essere molto attratto da Sophie Codegoni. Nonostante ciò l’ex protagonista di Uomini e Donne lo ha preso in giro con tanto di gesti ‘plastici’, come lo sgranocchiare di patatine mentre assistiva alla scena.

Al termine della puntata i due hanno avuto un acceso chiarimento. Proprio durante il confronto sono scappate delle paroline captate da alcuni telespettatori. Inoltre addirittura alcuni telespettatori che hanno captato queste parole hanno chiesto la squalifica dei due concorrenti. Infatti una gran fetta del pubblico a casa è certo che Gianmaria, Sophie e Soleil abbiano architettato dei teatrini ancor prima di iniziare la loro avventura al GF Vip. Andiamo a vedere le parole di Gianmaria e Soleil che hanno scatenato il caos.

GF Vip 6, chiesta la squalifica per Gianmaria, Soleil e Sophie: rivolta social

I sempre attenti telespettatori del GF Vip 6 hanno potuto ascoltare Soleil Sorge che nel pieno del confronto ha affermato: “Ma saremmo deficienti!“, intendendo che sarebbe stato contro-produttivo organizzare delle liti a tavolino. Gianmaria, invece, ha utilizzato parole ben più dure e rozze. Infatti il concorrente ha urlato: “Saremmo due handicappati. Ma mentali proprio… Due down!“.

Proprio dopo le parole di Antinolfi, Soleil invece di dissociarsi si è fatta una grande risata. In seguito al siparietto poco felice, i telespettatori hanno chiesto la squalifica dei due concorrenti. Resta da capire però se i produttori prenderanno provvedimenti. Infatti rispetto all’anno scorso Alfonso Signorini ha deciso di intraprendere una linea più soft. Non è escluso però che nel corso del venerdì ci sia una nuova squalifica a sorpresa.