GF Vip 6, malore nella notte per una concorrente: paura nella casa di Cinecittà. E’ dovuto intervenire il medico per soccorrerla

Il Grande Fratello Vip sta entrando nel vivo di questa sesta edizione. Dopo la partenza soft di settembre, i personaggi stanno iniziando a svelare la loro reale personalità. Lo schema ideato da Alfonso Signorini, con le pimpanti Sonia Bruganelli e Adriana Volpe in studio, sembra pagare nei confronti del pubblico. Gli ascolti stanno pagando e anche le trame nella casa sono sempre più appassionanti. Dopo la puntata di lunedì si è fatto un gran parlare del tentativo di combinare le nomination tra Carmen Russo, Francesca Cipriani e Raffaella Fico. A farne le spese è stata Miriana Trevisan, votata da tutte e tre le concorrenti. La showgirl non è stata però toccata da questa scaramucce e sta andando dritta per la sua strada. Si sta accendendo qualcosa con Nicola Pisu, sempre più pazzo di lei, tanto da organizzare una cena a lume di candela e arrivando a baciarla sotto le coperte. I due sembrano davvero affiatati e anche molto felici di vivere questa intesa.

GF Vip 6, malore nella notte per una Miriana Trevisan: è dovuto intervenire il medico

Sembrava procedere tutto nel migliore dei modi, fino a quando un brutto colpo di scena l’ha coinvolta in prima persona.

Durante la notte Miriana Trevisan si è sentita male durante la notte. Problemi di salute che hanno costretto l’intervento del medico. Probabilmente la causa sarebbe lo sforzo accusato per trasportare una cesta molto pesante. L’ex ballerina di ‘Non è la Rai’ avrebbe subito un’operazione da poco e non si sarebbe dovuta sottoporre ad attività del genere.

I social si sono scatenati in queste ore nel ricostruire l’accaduto. In alcuni video condivisi si sente Lulù dire che è stato chiesto l’intervento di un dottore che potesse visitare Miriana Trevisan. A quel punto in molti si sono allarmati, preoccupati per la gieffina. A quanto pare però non dovrebbe trattarsi di nulla di troppo grave.