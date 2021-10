Francobolli rari, ce n’è uno che vale quasi 400.000 euro: come riconoscerlo

Ci sono alcuni francobolli rari che valgono cifre da capogiro. Questo pezzo storico può costare fino a quasi 400.000 euro

Il mondo del collezionismo non conosce più sorprese. Ormai ogni giorno vengono pubblicati annunci su annunci legati a oggetti rari e apparentemente introvabili. Si parla di francobolli e monete, ma anche di sneakers, vinili, dischi, smartphone e chi più ne ha più ne metta.

Ci sono poi alcune caratteristiche nello specifico che fanno schizzare il loro valore alle stelle. Basti pensare agli errori di conio o di stampa, ma anche legami con particolari eventi storici e scarsa tiratura. Oggi vi parliamo di uno speciale francobollo che, grazie al fenomeno della filatelia, ha raggiunto valori altissimi.

Francobolli rari, il Mezzo tornese azzurro vale una fortuna

Si tratta di uno dei francobolli rari col valore più alto in assoluto. Proprio l’anno prima dell’Unità d’Italia, il Regno delle due Sicilie lancio un pezzo noto come Trinacria. Lo potete riconoscere in quanto si presenta con un colorito rossastro e la forma quadrata. Presente un cerchio diviso in 3 parti uguali, con la prima che raffigura il simbolo della Sicilia a 3 gambe. C’è poi quello del Napoli rappresentato da un cavallo e infine il terzo quadrante con i 3 gigli simbolo dei Borboni.

Ma il più interessante è senza dubbio il Mezzo tornese azzurro, in tutto e per tutto uguale al Trinacria ma prodotto in molti meno pezzi e col valore chiaramente più alto. Gli appassionati potrebbero spendere fino a 380.000 euro per portarsene uno a casa. Se dunque lo avete in casa, il consiglio è di metterlo subito in vendita.