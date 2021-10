Fortnite si aggiorna alla versione 18.21: tutte le novità introdotte

Questa mattina, Fortnite si è aggiornato alla versione 18.21. Ecco tutte le novità introdotte da Epic Games con l’ultimo update

Ancora aggiornamenti in arrivo su Fortnite. Questa mattina, Epic Games ha bloccato i server per qualche minuto e ha introdotto ufficialmente la nuova versione 18.21 del gioco. Diverse le novità, per una patch che va presa come ‘di preparazione’ per qualcosa di più grande.

Il battle royale si sta infatti preparando ad Halloween, e non vuole lasciare nulla al caso. Non è ancora questo l’aggiornamento decisivo e, con ogni probabilità, già nei prossimi giorni verrà rilasciata una grande patch. Intanto, andiamo a vedere tutte le principali caratteristiche del nuovo aggiornamento appena rilasciato.

Fortnite, i dettagli della versione 18.21: ecco le novità

Questa mattina, Fortnite si è aggiornato alla versione 18.21. Diverse le novità, in preparazione del grande evento di Halloween. Partiamo dalla nuova lobby, che verrà accompagnata da immagini per tutte le modalità. Il Fortnitemares 2021 si intitolerà l’Ira della regina dei cubi, e potrà vantare una nuova collaborazione con Ghostbusters. Previste anche nuove Sfide NPC, insieme a Zombie Jumpscare ed armi a tema (come la falce nel Viceverso e il lanciazucche).

Ma non è finita qui. L’Indomani cambia nome ed accoglie la Città dei cubi, con nuove ricompense gratuite e nuovi riconoscimenti per tutti. Tornano anche le scope delle streghe per volare all’interno della mappa, insieme al Superstore nei pressi della nave vichinga. Infine, gli utenti potranno riaccogliere i lama gonfiabili di Halloween. Per tutte le altre modifiche secondarie, non resta che accedere direttamente al videogame oggi stesso.