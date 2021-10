Un Fabrizio Corona scatenato manda in tilt il web. Lo show in strada è davvero straordinario.

Fabrizio Corona è tornato a far parlare di sé. Questa volta però non più per episodi legati a questioni familiari (le vecchie litigate con la sua ex moglie Nina Moric), per questioni giudiziarie o sentimentali come con Asia Argento e Sophie Codegoni. Il Re dei Paparazzi è in trend per via di uno show fatto in piena notte, quanto pare, per le strade di Milano.

Fabrizio Corona scatenato: il suo show in strada manda in tilt il web – VIDEO

Il re dei Paparazzi, a dorso nudo, vicino alla sua macchina sulle note di una canzone si è acceso una sigaretta molleggiandosi e dopo aver fatto un tiro ha iniziato a muoversi a ritmo. Un ballerino mancato ha osato dire qualcuno mentre altri hanno suggerito che non è mai troppo tardi per inseguire i propri sogni. Chissà, Fabrizio Corona potrebbe diventare il Re dei Ballerini?