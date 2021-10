La decisione di Mediaset è clamorosa e Enrico Papi è coinvolto in questa indiscrezione.

Scherzi a parte, il popolare programma in quota Mediaset la cui prima puntata della stagione 2021 è andata in onda domenica 12 settembre, il 17 ottobre è terminato. La nuova edizione condotta da Enrico Papi è stato un successone e Mediaset, soddisfatta dei risultati ottenuti in termini di ascolti e di share, ha deciso di far continuare almeno per un’altra sera lo show.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> GF Vip 6, squalifica in arrivo per due concorrenti? Il web è inferocito!

Il 24 ottobre come è riportato su DiPiù Tv, andrà in onda un appuntamento speciale intitolato La notte di Scherzi a parte. Una serata speciale di rimontaggi degli scherzi più divertenti proposti nelle scorse settimane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> I Bastardi di Pizzofalcone 3, spoilerato il finale: viene alla luce una verità devastante!

Enrico Papi, clamorosa decisione di Mediaset: cosa sta per succedere

Domenica 24 ottobre Enrico Papi andrà in onda con una puntata speciale di Scherzi a parte dal titolo La notte di Scherzi a parte. Nella puntata al pubblico, attraverso un simpatico rimontaggio, verranno mostrati gli scherzi più divertenti di quest’edizione di successo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Anna Tatangelo parla di Gigi d’Alessio: il botta e risposta della nuova fidanzata – FOTO

Scherzi a parte si è rivelato un programma premiato dagli ascolti e dall’affetto del pubblico nonostante la programmazione avversaria. Domenica 24 ottobre Enrico Papi tornerà a sfidare la fiction Cuori su Rai 1.