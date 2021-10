Elodie-Marracash, storia d’amore finita? Spunta il nome del terzo ‘incomodo’

Sembrerebbe giunta al culmine la storia d’amore tra Elodie e Marracash. Spunta una clamorosa indiscrezione su chi è il terzo incomodo.

La storia d’amore tra Elodie e Marracash sembrerebbe naufragata completamente. Al momento nessuno dei due ha confermato la news. Si susseguono però news che rigurdano la rottura dei due, considerati i Jay-Z e Beyonce italiani. Inoltre a mettere benzina sul fuoco nelle ultime ore ci ha pensato il portale di cronaca rosa ‘Dagospia‘. Dietro alla crisi tra i due, infatti, ci sarebbe un terzo incomodo.

Secondo il portale di Roberto D’Agostino, la news già circola per tutta Milano. Un’altra bellissima donna si sarebbe introdotta tra i due. Stiamo parlando di Rosmy, una dark lady, attrice di teatro ed erede della famiglia di musicisti di arpa e violino e girovaghi Trinchitella. Proprio la donna avrebbe fatto perdere la testa al rapper della Barona, con Elodie che è andata su tutte le furie.

Elodie-Marracash, rottura vicina: manca solo la conferma

Sarebbe Rosmy quindi la donna che avrebbe fatto perdere la testa a Marracash. Il rapper, però, al momento non è stato ancora pizzicato dai paparazzi con nessun’altra donna. Inoltre Elodie non sarebbe rimasta al palo, con la popstar italiana che avrebbe già trovato un sostituto. Infatti l’uomo in questione è Davide Rossi, modello e marketing manager di Giorgio Armani. I due sarebbero stati pizzicati insieme a Milano lo scorso 10 ottobre.

Inoltre Elodie e Rossi sarebbero usciti con altri due amici come il cantante Mahmood e il danzatore Gabriele Esposito. Al termine della serata il modello e marketing manager di Armani sarebbe salito a casa della cantante. Il tutto sarebbe avvenuto dopo le prime avvisaglie tra Elodie e Marracash. Anche in un’intervista a Vanity Fair, la cantante si era limitata a dichiarare “Marracash è faticoso, e scrive col sangue“, glissando sulle domande riguardanti la loro relazione.