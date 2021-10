DAZN, la Serie A sul Digitale Terrestre entro Natale? L’ultima ipotesi

Altra clamorosa ipotesi relativa al futuro della Serie A su DAZN. Arriva sul Digitale Terrestre entro Natale? Le ultime

Continuano i problemi e le polemiche per DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti per trasmettere tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, e sarà così per le prossime 3 stagioni. Tra buffering, lag o blackout totale, utenti ed enti appositi si stanno lamentando e potrebbero arrivare soluzioni alternative.

Stando a quanto riportato da La Repubblica, anche le società di Serie A avrebbero espresso le loro preoccupazioni per gli ascolti registrati da DAZN e che l’AGCOM ha ritenuto non attendibili. Un altro “problema” riguarda le pubblicità, motivo per cui potrebbe essere avanzata la richiesta a DAZN stessa di allinearsi all’Auditel.

DAZN, le ipotesi per il Digitale Terrestre

Oltre a questi dettagli, nel corso della prossima Assemblea di Lega si parlerà inevitabilmente dei recenti problemi con lo streaming di DAZN. La media company sarebbe pronta ad esporre la propria tesi secondo cui ci sarebbero stati solamente 3 problemi importanti. I club potrebbero però spingere per accettare la proposta di Sky, che vuole rilevare i diritti televisivi degli highlights.

Sempre stando a quanto riferisce La Repubblica, intanto, ci sarebbe un’altra clamorosa ipotesi che starebbe tenendo banco: imporre a DAZN di trasmettere le partite su un’altra piattaforma entro Natale. Ed ecco che rispunta la soluzione Digitale Terrestre, con il canale 409 che potrebbe trasmettere le partite non sovraccaricando i server e senza l’ausilio di una connessione ad internet.