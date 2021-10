Calciomercato Juventus, rinforzo inaspettato per gennaio: Allegri può sorridere. Cherubini e Nedved gli regaleranno un centrocampista di prospettiva

Le difficoltà della Juventus nascono dal centrocampo. Il reparto mediano è senza dubbio il punto debole della rosa costruita da Cherubini e Nedved. Locatelli e Bentancur non sembrano fare coppia e l’assenza di un regista non può essere risolta con il recupero di Arthur. Serve uno sforzo sul mercato per correre ai ripari e per questo i bianconeri sono già al lavoro. Il colpo in canna della società è Aurélien Djani Tchouaméni, fantastico giocatore del Monaco. La sua crescita esponenziale sta attirando l’attenzione di tutti i top club europei, compresi Chelsea e Liverpool. La Juventus si è mossa con un leggero anticipo rispetto alle concorrenti e sta cercando di capire la formula migliore per arrivare a dama. La valutazione del 21enne francese è di 60 milioni e chiaramente rischia di essere fuori portata. Tuttavia una formula si può trovare con l’inserimento di alcune contropartite tecniche e sfruttando i buoni rapporti con la dirigenza monegasca.

Calciomercato Juventus, rinforzo inaspettato per gennaio: Ugochukwu insieme a Tchouaméni

Nel frattempo la ‘Vecchia Signora‘ si sta cautelando con un colpo in prospettiva. E’ notizia di queste ore l’inserimento prepotente su Lesley Ugochukwu esploso recentemente nel Rennes. Il mediano 17enne, come riferito da Tuttosport, potrebbe arrivare già a gennaio e continuare a crescere in Italia. Viene considerato tra i migliori talenti della Ligue 1 ed è già un titolare inamovibile del club francese. Dopo Camavinga, passato in estate al Real Madrid, un altro giocatore del Rennes può incendiare il calcio europeo. La sua valutazione è già di 20 milioni di euro e le sue caratteristiche corrispondono alla perfezione a quello che cerca la Juve. Giovane, di grande prospettiva e con un ingaggio non pesante. Architravi del futuro, come sarà probabilmente anche Vlahovic, sempre più vicino ad arrivare a parametro zero a giugno. Una linea verde per far rinascere una squadra vincente.