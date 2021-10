Ballando con le Stelle, clamoroso addio: tutta colpa di Selvaggia – FOTO

Un clamoroso addio a Ballando Con Le Stelle fa molto rumore: Selvaggia ne approfitta con piccata ironia

Qualche ora fa, Selvaggia Lucarelli ha aperto la possibilità ai suoi follower di poterle concedere qualche domanda. Tra i vari commenti sulla sua storia d’amore e la sua carriera, ne è apparso uno sulla presenza di Alessandra Mussolini a Ballando Con Le Stelle. In particolare, l’utente in questione si è posto una domanda: “Perché è a Ballando?”.

LEGGI ANCHE > > > Sanremo 2022, c’è un bel grattacapo per Amadeus: non era mai successo prima!

NON PERDERTI > > > GF Vip 6, malore nella notte per una concorrente: paura nella casa

La risposta con una piccata ironia da parte della Lucarelli non è tardata ad arrivare, facendo un evidente riferimento agli antenati della Mussolini ed al suo cognome: “Le dittature prima o poi finiscono”.

LEGGI ANCHE > > > GF Vip 6, baci e tenere effusioni davanti alle telecamere: c’è la confessione

Ballando Con Le Stelle, Alessandra Mussolini contro Selvaggia Lucarelli

Alessandra Mussolini non ha aspettato prima di replicare alla Lucarelli ed il suo addio a Ballando Con Le Stelle è stato annunciato: “Non credo, dopo questo, che ci siano le condizioni per continuare”. La tribuna di quest’anno, infatti, sembrerebbe aver deciso per il suo destino: non proseguirà all’interno del programma di Milly Carlucci dopo le parole della collega giudice Selvaggia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Un Posto al Sole, clamorosa svolta epocale: sta per cambiare tutto

Nonostante la si aspettava, Selvaggia Lucarelli non ha ancora pubblicato alcuna contro-risposta. Sarà la padrona di casa a mediare tra le due e trovare una soluzione alla coesistenza all’interno del programma tra le due? È quello che i telespettatori si augurano. Sotto i commenti del post della Mussolini si leggono soltanto parole di sostegno per l’ex attrice.