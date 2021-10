Anticipazioni Una Vita, un piano spietato contro la Salmeron: la resa dei conti

Nuovi colpi di scena nelle prossime puntate di Una Vita. Stando alle ultime anticipazioni, con la Salmeron presto si arriverà alla resa dei conti

La soap spagnola Una Vita continua ad appassionare il pubblico di Canale Cinque con le vicende delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Ad Acacias 38 gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo e a tal proposito, adesso, sta per fare ritorno Santiago Becerra. Questo ultimo arriverà in Spagna senza farsi notare da troppe persone, ma per quale motivo?

Ebbene Santiago, conosciuto anche come Israel, tornerà ad Acacias con un piano ben preciso: deve compiere la sua vendetta contro Genoveva. La dark lady inizia ad avvertire uno strano sentore ma non arriverà mai ad immaginare che Becerra sia tornato e stia li a spiare ogni sua singola mossa prima di passare all’attacco.

Intanto la Salmeron conquisterà di nuovo suo marito. Dopo il tentato avvelenamento, Felipe si sveglierà dal coma ma la sua memoria ha fatto tabula rasa. L’Álvarez Hermoso dunque non ricorda chi è realmente sua moglie ed il male che gli ha fatto. Inoltre, per non sconvolgere l’avvocato nessuno avrà il coraggio di raccontandogli tutta la verità sulla dark lady.

Le anticipazioni di Una Vita. Presto la resa dei conti: la Salmeron è a rischio

Felipe dopo il coma non ricorda nulla della sua vita passata. A questo punto Genoveva approfitterà della situazione per ricostruire un rapporto civile con suo marito: finalmente può sognare un futuro con l’avvocato. Per assicurarsi che non ci siano intoppi, la dark lady di Acacias 38 deciderà di eliminare definitivamente Velasco. Con la complicità della domestica Laura Alons, il losco avvocato Javier esalerà il suo ultimo respiro.

Per la Salmeron però arriveranno nuovi tormenti. Il suo matrimonio infatti continuerà ad essere minato da Liberto il quale non si capacita di come la dark lady stia agendo così indisturbatamente. Intanto la donna riceverà delle minacce anonime e mai arriverebbe ad immaginare che dietro ci possa essere proprio Israel. Il Becerra, nonostante tutto, era innamoratissimo di Marcia e vuole a tutti i costi far pagare alla Salmeron tutti i suoi crimini.

Ma i colpi di scena come dicevamo inizialmente sono sempre dietro l’angolo ad Acacias 38. Genoveva nutrirà forti dubi sull’amnesia di suo marito e stando alle anticipazioni di Una Vita, la donna non si sbaglierà. Difatti Felipe si alleerà con Santiago, Mendez e Laura: i quattro uniranno le proprie forze per incastrare una volta e per tutte la Salmeron.