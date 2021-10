Amici 21, Maria prepara la sorpresa che arriva da Tu si que vales

Maria De Filippi ha arruolato una persona per Amici 21 direttamente da un altro programma in cui lavora, cioè Tu si que vales. Scopri di chi si tratta e cosa farà all’interno del talent-show.

Maria De Filippi ha deciso di reclutare una persona per Amici 21 direttamente da un altro talent-show in cui lavora, e cioè Tu si que vales. L’esibizione del ballerino e coreografo Sadeck Waff ha estasiato il pubblico ed anche Sabrina Ferilli, che ha mostrato l’incredibile 97% di voti positivi che il ballerino è riuscito a raccogliere dal pubblico.

Sadeck ha uno stile particolare ed indistinguibile per le sue coreografie, spesso fatte da un gruppo di persone. Le geometrie vengono create con le braccia ed intrecciano anche i corpi: l’artista si è anche esibito diverse volte con sua figlia Neylia, con cui ha partecipato anche a France got talent e Spain got talent.

Amici 21, chi è il coreografo che fa impazzire Shakira

Maria De Filippi, dopo aver visto il buon impegno dei ballerini di Amici 21, che stanno avendo un comportamento diametralmente opposto rispetto ai cantanti, ha deciso di premiarli. Durante il daytime della trasmissione, è dunque andata in onda una sfida fra ballerini: il migliore ha vinto una lezione proprio con Sadeck.

A dare i voti nella sfida dei ballerini di Amici 21 è stato Emanuel Lo, che ha premiato con un 9 Dario. Ha dunque vinto lui grazie alla sua versatilità ed alla capacità di improvvisazione, oltre alla bravura tecnica. Bisogna sottolineare che Sadeck ha ballato con Giulia Stabile a Tu si que vales: sarà coinvolta anche lei nella coreografia che studierà Dario?

Ecco uno spezzone video di una delle coreografie di Sadeck per la cantante Shakira: