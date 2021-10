Amici 21, scoppia la bufera: il nuovo ingresso fa vacillare ogni certezza – VIDEO

Il nuovo ingresso al talent show Amici 21 ha fatto vacillare tutte le certezze di una coppia: tutto ripreso dalle telecamere

Tutta colpa di Rudy Zerbi. Quando il professore di canto ha deciso di mettere in competizione Giacomo con Simone e far entrare quest’ultimo in casetta per la settimana prima della decisione, ogni certezza tra Luigi e Carola è svanita.

È sotto gli occhi di tutti la simpatia nata tra il cantautore e la ballerina di Amici 21 che, di giorno in giorno, grazie alla convivenza consolidano il loro rapporto. Non sempre è tutto rose e fiori però: Simone trasmette “good vibes”.

Amici 21, tra moglie e marito… non metterci Simone!

Il continuo flirt tra Luigi e Carola sta facendo sognare tutti i fan del talent show di Maria De Filippi che sperano di vivere una storia d’amore come quella tra Sangiovanni e Giulia. Ogni volta che c’è un passo in avanti, accade sempre qualcosa che ne fa fare due indietro: questa volta c’entra Simone. Un giovane diciottenne con un fascino che ha colpito Carola e da cui Luigi l’ha invitata ad andare per “conoscerlo meglio”.

Un siparietto molto simpatico tra la -quasi- coppia di quest’edizione di Amici di Maria De Filippi che ha fatto riflettere molto i telespettatori: la gelosia di Luigi è data da un vero interesse da parte sua? Certo è che le parole di Carola sono inequivocabili: lei vuole “uscire fuori dagli schemi” per lui.