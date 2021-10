Alitalia, flash mob delle dipendenti a Roma: senza vestiti in Campidoglio

In silenzio, senza dire una parola. Si tolgono prima il cappotto, poi la divisa da lavoro e infine le scarpe. Poi si dirigono verso un angolo della piazza, alzando le braccia e scoppiando in un urlo liberatorio. Sono le hostess e le dipendenti dell’ormai ex Alitalia, che hanno inscenato un flash mob in piazza del Campidoglio a Roma per denunciare “la condizione lavorativa di colleghi e colleghe in seguito all'acquisizione di Alitalia da parte di Ita Airways”. “Siamo venute - hanno spiegato - a esprimere innanzitutto il nostro dolore. La solidarietà va a tutti i nostri colleghi che hanno chiamato in Ita e che sono stati costretti a firmare un contratto aziendale umiliante e mortificante”.