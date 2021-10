Wanda Nara-Mauro Icardi, indiscrezione pazzesca dall’Argentina: accadrà a breve

Continua a far discutere la relazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Dall’Argentina arriva l’indiscrezione che confermerebbe tutto: cosa succede.

Sembra sempre più vicino il divorzio tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Negli ultimi giorni è esplosa la notizia del presunto tradimento del calciatore. Di tutta risposta Wanda ha prima postato una foto senza anello sulle Instagram stories e poi ha tolto il ‘Segui’ dal profilo social del marito. Inoltre dall’Argentina i rumors non si fermano più. Infatti la showgirl e agente del calciatore avrebbe confermato l’arrivo della separazione.

A riportare la conferma dell’indiscrezione ci ha pensato il programma tv “Los Angeles de la mañana”, meglio noto come LAM. Infatti stando ai media locali l’attrice China Suarez avrebbe scritto per messaggio a Icardi, in cui gli chiedeva di incontrarla in un posto dove nessuno lo conosceva, ossia una discoteca. Inoltre sempre secondo notizie provenienti dall’Argentina, i due avrebbero usato Telegram applicazione meno nota di WhatsApp e più utile per chattare di nascosto.

Wanda Nara, la separazione da Mauro Icardi è sempre più vicina: le ultime

In Argentina non si parla altro che della presunta separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Stando ai media locali la donna avrebbe assunto anche un investigatore privato per scoprire i movimenti del marito, arrivando anche ad hackerargli il telefono pur di scoprire il tradimento. Inoltre questa mattina Icardi avrebbe lasciato l’allenamento del Paris Saint Germain, per volare a Milano e discutere sul futuro della coppia.

Ancora deve pronunciarsi sul rumor l’attrice argentina China Suarez, terzo incomodo della coppia. Infatti la modella argentina ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto del suo viaggio a Madrid. L’attrice è apparsa tranquilla e serena e sembrerebbe anche aver preso le distanze dal conflitto tra i due. Secondo i settimanali di gossip argentini, la China avrebbe affermato: “Se la vedano tra loro“. Quel che è certo è che il matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi è appeso ad un filo, con la showgirl pronta alla separazione dopo il tradimento.