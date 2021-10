Una delle dame più amate di Uomini e Donne, Isabella Ricci, ha subito delle accuse pesanti durante le registrazioni della trasmissione: Dopo esser stata assente per due settimane, questa volta lascia la trasmissione?

Ad inizio di luglio, anche Isabella Ricci ha aperto il suo account social ufficiale. Lei ha spiegato in più occasioni che ha sempre lavorato sul web, dove gestisce gli account del suo rifugio per animali. Questa sua mossa, però, le è stata rinfacciata da molti. Gemma Galgani, che sembra vederla come una rivale, l’ha accusata di volersi mettere in mostra.

LEGGI ANCHE >>> Anticipazioni Uomini e Donne, volano gavettoni in studio: che umiliazione

NON PERDERTI >>> Uomini e Donne, Joele Milan si tatua la cacciata dalla Tv e viene deriso – VIDEO

Questo striderebbe con l’immagine che Isabella si è costruita nel corso della precedente stagione. Si è infatti presentata come una persona diversa, e soprattutto ha sempre criticato Ida Platano per la sua intensa attività su internet, dove sta anche cercando di crearsi una rendita parallela facendo sponsorizzazioni.

Uomini e Donne, Isabella lascia il programma?

Armando Incarnato sembra essersi dato come missione quella di sbugiardare Isabella Ricci, che secondo lui si sarebbe costruita un personaggio. Il cavaliere avrebbe raccontato di aver sentito l’imprenditrice dare ordini al telefono sulla gestione della sua fan page, che a questo punto non sarebbe stata creata dagli ammiratori ma direttamente da Isabella.

LEGGI ANCHE >>> Anticipazioni Uomini e Donne, maretta per Gemma Galgani: cos’è successo

Inoltre, Armando avrebbe scoperto che il profilo Instagram ufficiale della Ricci non sarebbe gestito da lei, ma da un team specializzato in marketing per il web. Secondo Armando, queste sarebbero le prove che Isabella non è sincera e che anche lei, nonostante critichi Ida Platano, ambisca a fare l’influencer.

Ecco la prova portata in causa dalla fan page di Isabella Ricci per dimostrare che quel profilo non è gestito direttamente da lei:

Questo, invece è un vecchio spezzone di una puntata in cui anche Biagio, che sembra essersi messo d’accordo con Gemma, accusava Isabella di essere falsa: