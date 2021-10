Sanremo 2022, il cantate amato dai giovani ci sarà? La sua rivelazione

Una notizia bomba che sta già facendo il giro del web: il cantante del momento valicherà il palco di Sanremo 2022?

Chi è pronto a sentir urlare dal palco del Teatro Ariston di Sanremo “Blanchito bebe”? Ebbene sì, per Sanremo 2022 c’è qualche chance di veder salire sull’immenso palco un giovane ragazzo, classe 2003 che sta sfondando ogni classifica musicale: Blanco.

L’autore delle hit Mi Fai Impazzire, Notti in Bianco e l’ultima Blu Celeste è stato ospite di Linus e Nicola Savino nella puntata di Deejay Chiama Italia di oggi. Quando è stato incalzato in merito ad una sua possibile partecipazione alla kermesse musicale, il giovane bresciano è stato molto vago e col sorriso sotto ai baffi ha risposto: “Non lo so. Boh, non lo so. Non escludo mai niente, però adesso…”. Linus ha rincarato la dose chiedendo a Nicola Savino di chiamare Amadeus e fargli scendere la tanto temuta scala dell’Ariston, ma il conduttore de Le Iene ha asserito: “Io sento che stiamo pestando una m***a. Vai avanti con dell’altro. Secondo me dalla faccia che ha fatto è già chiuso“.

Sanremo 2022, Blanco si racconta a Radio Deejay

Lungo la chiacchierata con Linus e Nicola Savino, Blanco ha avuto modo di esplorare anche la vita sentimentale del giovane classe 2003: “L’ho conosciuta in una fase dove non facevo ancora questo. Quindi so che non le interessa questo”. Si chiama Giulia la famosa fidanzata di Riccardo Fabbriconi -questo il vero nome del cantautore- invidiata da tanti supporter del giovane Blanco.

