Royal Family, William e Kate hanno deciso: che sgarbo alla coppia Harry-Meghan!

Royal Family, sorpresa Kate e William: che sgarbo a Harry e Meghan! Un accordo che nessuno poteva ipotizzare

Se parliamo di connessione tra la casa reale britannica e l’America, pensiamo subito a Harry e Meghan. I duchi del Sussex si sono trasferiti ormai da tempo in California, lasciando i propri doveri reali alle spalle e concentrandosi sul proprio marchio oltre Oceano. Gli accordi commerciali e l’inserimento sociale testimoniano una buona connessione con il mondo a stelle e strisce. Ora però, proprio nel loro terreno di casa, potrebbero essere insidiati dai rivali di ‘Buckingham Palace’, ovvero Kate e William. Secondo alcune indiscrezioni provenienti da Boston, infatti, la coppia potrebbe sbarcare negli Stati Uniti nel 2022. Il motivo è legato alla creazione di un’iniziativa che coinvolgerà anche la famiglia Kennedy.

Secondo quanto scritto su Twitter da un esperto di pubbliche relazioni americane, il premio ‘Earthshot Prize 2022‘, ideato da William, potrebbe essere presentato all’interno della JFK Library di Boston, con il sostegno della famosissima famiglia presidenziale.

I Kennedy sarebbero al fianco dell’iniziativa, che riguarda il riconoscimento per cinque persone che si sono distinte nella creazione di progetti a favore dell’ambiente e del cambiamento climatico.

Royal Family, sorpresa Kate e William: il loro ‘Earthshot Prize’ spalleggiato dai Kennedy

Una fusione di idee tra le due dinastie che sta facendo molto discutere sui social, soprattutto perchè l’esclusione dei Sussex è davvero inaspettata. Harry e Meghan hanno a loro volta sviluppato un’iniziativa molto importante nel settore, con Travalyst, un sistema per migliorare i viaggi nel mondo. Nonostante la partnership con Google, una spalla così importante negli States non sono stati in grado di attirarla. Questo sconfinamento del fratello non ha fatto molto piacere al secondogenito di Carlo e Diana, specie per la portata mediatica dei Kennedy. Caroline, l’unica figlia sopravvissuta del presidente JFK, in precedenza aveva espresso la sua gioia per la decisione del principe William di incanalare lo stesso spirito promosso dal defunto politico per salvare la terra. Questa corsa all’ecologia e ai problemi del clima sembra piegarsi appannaggio dei Cambridge. Ma non è detta l’ultima parola…