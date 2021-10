Raimondo Todaro, lutto improvviso per il prof di Amici: “Ti porterò sempre nel cuore”

Il maestro di Amici, Raimondo Todaro, ha pianto la scomparsa di una giovane amica. Sui suoi profili social arriva l’ultimo messaggio per ricordarla.

Grave lutto per Raimondo Todaro che ha dovuto dire addio alla sua piccola amica Chiara, stroncata dalla leucemia. Il ballerino incontrò la ragazzina pochi mesi fa a Monza. Durante quell’incontro Todaro regalò un attimo di felicità alla ragazzina facendola danzare. Appresa la notizia, il maestro di Amici di Maria De Filippi ha voluto lasciare un messaggio sul proprio profilo Instagram.

Infatti nel post pubblicato da Raimondo si legge: “Ciao Chiara, quando ho accettato il progetto del Comitato Verga l’ho fatto col cuore ma avevo una paura, una grande paura, quella di non rivedere più alcuni di voi. Sappi che quel giorno è stato molto più speciale per me che per te. Ti porterò sempre nel cuore. R.I.P.”. Inoltre al post Todaro ha aggiunto una foto che ha scattato con la bambina durante il suo incontro.

Raimondo Todaro, commovente addio alla piccola Chiara: l’impegno con il Centro Verga

L’arte nel danzare di Raimondo Todaro, pochi mesi fa, era entrata nelle stanze dei giovani pazienti del Centro Maria Letizia Verga a Monza. Il centro è punto di riferimento in Italia per ricerca, cura e assistenza dei bimbi malati di leucemie e linfomi. Todaro incontrò i pazienti lo scorso maggio, conoscendo da vicino tutti i bambini che per mesi avevano seguito da remoto le sue lezioni di ballo. Nel corso della giornata Raimondo raggiunse anche il centro trapianti, dove nemmeno la colonnina delle flebo impedì alla giovane Chiara di danzare con l’ex volto noto di Ballando con le Stelle.

Al termine della toccante giornata Todarò dichiarò: “Mi dicono che per i bambini del Centro Maria Letizia Verga partecipare al progetto di ballo è stato emozionante, ma chi ha ricevuto più emozioni ed energia sono stato io. Sono felice di poter continuare a dare e ricevere emozioni in questa nuova bellissima avventura“. Inoltre l’incontro fu apprezzatissimo dai bambini che in quella occasione riuscirono a ricevere un momento unico di spensieratezza e svago.