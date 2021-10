Meghan Markle, adesso le sue imprese verranno insegnate a scuola

Una scuola inglese ha deciso di studiare le gesta di Meghan Markle da quando è entrata a far parte della casa reale inglese. Scopri di cosa si tratta e cosa studieranno gli studenti londinesi.

Le gesta di Meghan Markle diventeranno oggetto di studio per i ragazzi di 12 e 13 anni. In Inghilterra, una scuola privata ha deciso di tenere un corso in cui si studierà anche l’ingresso nella famiglia reale della moglie di Harry Windsor, e tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare a causa del colore della sua pelle.

Le avventure di Meghan Markle verranno dunque studiate all’interno di un corso che si preoccuperà di affrontare le tematiche del “privilegio di avere la pelle bianca“. Gli studenti, infatti, analizzeranno anche le motivazioni che hanno impedito alle persone di colore di diventare fino ad oggi primo ministro in Gran Bretagna, oltre ai dati riguardo gli arresti.

Meghan Markle, i dettagli sul corso della scuola inglese

È la scuola inglese Dunstan’s College di Catford, nel sud di Londra, ad aver inaugurato questo corso speciale. Si tratta di un istuto privato molto costoso, che punta tutto sul suo metodo di studio chiamato Forder Programme. Secondo questo schema di apprendimento, gli studenti si impegnano almeno 3 volte a settimana in lezioni non tradizionali.

Il Sunday Times riporta che durante lo studio delle gesta di Meghan Markle nella famiglia reale inglese, gli studenti si soffermeranno anche sul concetto di “microaggressione“, ovvero un atto di discriminazione subdolo o non convenzionale. Sicuramente a Buckingham Palace, dove le accuse di razzismo sono state già respinte, la notizia non piacerà affatto.