McGregor contro Facchinetti, l’accusa choc: “Era drogato da far schifo”

Continua a far discutere l’aggressione di Conor McGregor ai danni di Francesco Facchinetti. L’ultima testimonianza choc

Il suo nome è sulla bocca di tutti, ma questa volta non per meriti sportivi. Durante la sua lunga visita in Italia, il lottatore irlandese di MMA Conor McGregor si è reso protagonista di un gesto a dir poco condannabile: l’aggressione ai danni di Francesco Facchinetti.

Un gesto folle, avvenuto senza un motivo apparente e con gli altri presenti pietrificati. Il DJ ha raccontato di sentirsi fortunato perché è ancora vivo e può parlarne, oltre ad aver già avviato azioni legali contro McGregor. In questa “battaglia” si è affiancato anche Benjamin Mascolo, uno dei presenti all’hotel ST. Regis di Roma.

McGregor, parla Benjamin Mascolo: “Era drogato e alcolizzato da fare schifo”

Con alcune storie su Instagram, anche il cantante Benjamin Mascolo si è schierato dalla parte di Francesco Facchinetti. Una lunga e durissima accusa nei confronti di Conor McGregor, che rischia di sporcarsi per sempre l’immagine. “Tutto quello che ho detto lo porterò in tribunale, sarò lì a testimoniare se mi verrà chiesto di farlo. Questa persona ha bisogno di andare in rehab, perché è una persona drogata fino al midollo e alcolizzata da far schifo” la sua denuncia, che continua: “Molti hanno dei problemi e fanno uso di sostanze, non giudico. Ma nel momento in cui diventi un pericolo per le altre persone, meriti di essere punito”.

“C’è gente che mi scrive che mi sto inventando tutto. Ragazzi io sono sempre stato fan di Conor McGregor, se volete difenderlo difendetelo. A me non me ne frega un c***o, andrò a testimoniare in tribunale quanto successo” ha poi concluso l’ex componente del duo Benji e Fede.