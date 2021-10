Maurizio Costanzo sorpreso: “Non è mai successo”. Il retroscena

Una rivelazione di un retroscena inaspettato della carriera di Maurizio Costanzo: non gli è mai successo

Maurizio Costanzo è considerato uno dei massimi esperti della comunicazione, un padre del giornalismo italiano e l’ha sempre dimostrato con interviste molto interessanti a personaggi appartenenti ad ogni categoria. Dalla sua prima intervista a Totò, passando per Gheddafi fino a Giulio Andreotti e Fiorello: il marito della De Filippi è un volto sempre in prima linea quando si tratta di persone che hanno lasciato un’impronta in qualsiasi ambito.

Sui canali Mediaset, a Canale 5, è tornato il sui programma, L’Intervista, in cui ha già sottoposto alle sue domande Gianni Morandi e Pio e Amedeo, per quest’edizione.

L’Intervista, qualcosa non è mai successo nella carriera di Maurizio Costanzo

A TV Sorrisi e Canzoni, Maurizio Costanzo ha raccontato della sua lunga carriera dinanzi alla telecamera e con vari personaggi intervistati. Proprio su questo, il conduttore ha svelato un retroscena che ha sorpreso lui, ma di certo non i lettori: “Non è mai successo che qualcuno ha lasciato la poltrona prima della fine dell’intervista”. D’altro canto, chi potrebbe mai fuggire all’autorità ed alla professionalità dell’autore?

Attualmente, stando alle sue parole, il desiderio del giornalista è quello di riuscire ad intervistare Papa Bergoglio. Non ha dubbi sulle tecniche da sfruttare per condurre al meglio un colloquio con un’altra persona: “Primo: domande semplici e dirette. Secondo: fare domande legate alla risposta che dà l’intervistato. Terzo: Prepararsi con cura”. Ha svelato, inoltre, anche cosa non va per niente fatto durante un’intervista: “Fingere confidenza, ridere inutilmente e parlare di sé”.