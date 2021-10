Heather Parisi, clamorosa rivelazione sui figli: “Vi svelo cosa ho fatto per distrarli”

Clamorosa rivelazione di Heather Parisi sui social. La showgirl ha fatto una confessione sui propri figli: ecco come li distrae.

Nel suo ultimo post di Instagram, Heather Parisi ha voluto parlare della ‘malnutrizione sociale dei bambini‘. Infatti l’ex ballerina e cantante italo-americana ha cercato di analizzare gli effetti della pandemia nell’ultimo anno e mezzo. Inoltre la cantante ha anche parlato dei suoi metodi educativi alternativi, scatenando una nuova bufera grazie alle sue esternazioni.

La showgirl ha rivelato che la prima cosa che ‘non va bene’ è come la pandemia abbia portato i giovani a comportarsi come adulti. Per rafforzare la sua tesi, Parisi ha affermato: “Ci sono molti studi che dimostrano come i bambini siano diventati più nervosi e con più disturbi dell’umore“.

A complicare il tutto ci sarebbe un eccesso di cibo mancanza di esercizio, mancanza di socialità, mancanza di contatto fisico ed infine anche la mascherina. Infatti proprio il principale strumento di protezione contro il Covid sarebbe oppressivo secondo la showgirl. Proprio quest’ultima considerazione ha scatenato l’ira degli utenti social.

Heather Parisi, rivelazione increbibile sui figli: “Non sono abituati ad andare a scuola”

Nel suo lungo post su Instagram, Heather Parisi ha colto l’occasione anche per parlare dei suoi figli, Elizabeth e Dylan. Infatti secondo la cantante loro non hanno sofferto più di tanto la pandemia, visto che da sei anni sono abituati all’homeschooling. Per questo motivo quando non studiano i due ragazzi organizzano ‘sleeplover‘ ogni weekend. Anche la scelta di non iscriverli ad una scuola ‘normale’ ha scatenato l’ira degli utenti sui social.

Infine c’è stato il colpo di coda della Parisi. Infatti la showgirl ha affermato che per far sentire un pò ribelli i figli ha deciso di fargli tingere i capelli. Nella foto pubblicata, infatti, si vede il piccolo Dylan con i capelli tinti di blu. Per concludere Heather ha rivelato un particolare ricordo d’infanzia affermando: “Per la mia generazione osare era scambiarsi un po’ di sangue per diventare Blood Sisters o Brothers con il migliore amico. L’ho fatto anche io“. La showgirl però ha definito questa dimostrazione d’amicizia un’orrore, ricordando anche come la situazione pandemica abbia cambiato il contatto fisico con le persone, specialmente per quanto riguarda i bambini.