Il GF Vip 6 continua a regalare molteplici emozioni e argomenti da trattare ai sui milioni di telespettatori.

Nella puntata di ieri lunedì 18 ottobre, all’interno della casa del GF Vip 6 tra i tanti episodi meritoveli di essere menzionati c’è quello che riguarda il litigio che ha visto coinvolte le due donne più ammirate del programma: Carmen Russo e Katia Ricciarelli. La cantante, ex moglie di Pippo Baudo, ha accusato la coinquilina di essere una pettegola per aver fatto presunti complotti sulle nomination con Jo Squillo. La Russo però non è rimasta in silenzio ed è esondata come un fiume che esonda, arrivando a minacciare di lasciare il reality.

GF Vip 6, volano stracci nella casa: nervi tesi e possibile abbandono del programma

“Io avrò 60 anni e tu sei una signora con più anni di me. Hai detto che sono una pettegola ipocrita. Tu hai battezzato tutte le donne. La scorsa settimana hai nominato Jo e questa volta me. In più al biliardo non parlavamo di te. Non erano discorsi e complotti sulle nomination. Io non ti permetto di dire falsità. […] Giuro su qualsiasi cosa che non è come dite voi Sonia. A questo punto io prendo e me ne vado da qui”.

La sfuriata di Carmen Russo però non finisce qui. La showgirl poi prosegue minacciando di abbandonare il programma in quanto le sta stretto l’essere accusata di essere falsa e pettegola. “Alfonso io adesso prendo e me ne vado, perché non esiste proprio che vengo accusata di essere una falsa e pettegola. […] Katia è la regina e può permettersi di dire tutto. Sono stata vicino a lei ed ha sparlato di tutte. Quella è poco vestita, l’altra si è rifatta tutta, Francesca si esalta quando vede il fidanzato, Manila lascia i panni in lavanderia, le principesse esagerano. Ne ha una per tutti. Poi Alex il suo preferito, le ha scritto ‘ottusa’ ed ha fatto un pandemonio”.