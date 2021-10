GF Vip 6, incredibile terremoto nella casa: tutto pilotato? Ci sarebbe un incredibile accordo interno sulle nomination da fare

Un complotto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nell ultime ore gira sul web un video che rivelerebbe il possibile accordo messo in atto da alcuni concorrenti per decidere le nomination di questa settimana. Nello specifico si tratta di Carmen Russo, Francesca Cipriani e Raffaella Fico, coalizzatesi per votare determinati personaggi. I nomi in ballo dovrebbero essere quelli di Nicola Pisu (definito N), Davide Silvestri (D) e probabilmente Alex Belli (A).

Tutte le persone citate hanno alla fine votato la stessa persona, nel corso della puntata di ieri sera. Alla fine le uniche nominabili erano le donne e per questo Carmen ha votato Miriana, così come Francesca Cipriani. Verso la fine delle nomination è scoppiata una lite furibonda proprio tra la Russo e Katia Ricciarelli, che potrebbe aver scoperto degli altarini, anche grazie alle opinioniste in studio.

GF Vip 6, incredibile terremoto nella casa: possibili nomination ‘pilotate’

La cantante aveva nominato la nota ballerina con questa motivazione: “Nell’ultima settimana non ci siamo incontrate e ho bisogno ancora di qualche giorno“. Secondo Carmen, a domanda specifica di Alfonso Signorini, la Ricciarelli se la sarebbe presa per alcune partite perse a biliardo. Questo ha innescato la risposta piccata della lirica: “Stavo giocando con Ainett e lei giocava con Jo. Si sono riunite sulle sedie a parlare, mentre giocavamo. Sei stata scorretta. Non mi piace. Dovete dire le cose come stanno”.

Proprio quella ‘comunella’ che sta girando sul web, sarebbe iniziata in quei momenti.

Sia Sonia Bruganelli che Adriana Volpe hanno notato questo comportamento, ‘smascherando’ il tentativo di accordarsi su chi votare da parte delle dirette interessate. Ovviamente tutti hanno negato, lasciando decadere le accuse. I fan sono rimasti comunque colpiti.