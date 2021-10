Francesco Facchinetti, le sue condizioni: nuovo aggiornamento dopo l’aggressione

Francesco Facchinetti dopo l’aggressione aggiorna sulle sue condizioni di salute. Perché ha deciso di denunciare

Dopo l’aggressione subita dal campione irlandese Conor McGregor, Francesco Facchinetti ha deciso di raccontare nuovamente l’accaduto attraverso il suo programma radiofonico 105 Kaos. L’ex di Alessia Marcuzzi ha spiegato che nulla potrà convincerlo a ritirare la denuncia soprattutto dopo le conseguenze provocategli dall’aggressione.

L’imprenditore sarà dunque incorruttibile: “Se dovesse chiamarmi l’avvocato di McGregor domani e offrirmi 10 milioni di euro, 10 santissimi milioni di euro per ritirare la mia denuncia e per ritirare tutto, io risponderei di no“. Facchinetti vuole giustizia ed è disposto ad andare fino in fondo. Ma come mai l’ex della Marcuzzi ha deciso di denunciare?

Facchinetti dopo l’aggressione: “Ho deciso di denunciare McGregor per tre motivi”

Il conduttore ha dichiarato che né i soldi né la popolarità sono alla base di tutto questo: “Ne ho già e sono circondato dalla mattina alla sera da persone famose”. Facchinetti ha così evidenziato che sono tre i motivi che lo hanno spinto a denunciare: “A me è andata bene, sono qua che vi racconto il tutto. Ma domani?”, sottolineando che se domani dovesse ripetersi la stessa cosa ma con un finale peggiore sarebbe anche lui colpevole.

In secundis, “la violenza va sempre condannata”. Facchinetti ha precisato che il pugno è arrivato all’improvviso: “Non stavamo litigando, non avevo detto nulla di compromettente”. L’imprenditore ha ricordato che nella vita rappresenta artisti, calciatori, fighters e che per questo motivo sa bene come comportarsi con certe personalità.

Infine, Facchinetti ha deciso di denunciare il suo aggressore per dare il buon esempio ai giovani: “Bisogna avere il coraggio di denunciare atti di violenza. La notorietà deve sottostare a doveri sociali e social, dove spesso la violenza viene vista come una strada per arrivare al successo”.

Francesco Facchinetti, le sue condizioni dopo l’aggressione: l’aggiornamento

Nel suo programma radiofonico 105 Kaos Francesco Facchinetti ha parlato delle sue condizioni di salute dopo l’aggressione: “Ho sempre mal di testa, tutto il giorno. Devo portare questo collarino 8 ore al giorno per 16 giorni. Ho un trauma cranico e una distorsione del rachide cervicale che non so nemmeno cosa voglia dire”.

Intanto l’imprenditore, che ancora una volta ha ribadito la sua posizione, ha dichiarato che “McGregor va fermato perché è un uomo molto pericoloso”. L’ex di Alessia Marcuzzi ha poi concluso aggiungendo: “Se potessi avere la macchina di ‘Back To The Future’ tornerei indietro nel tempo e quel sabato non andrei lì”.