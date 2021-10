Fortnite, altra super novità in arrivo: utenti al settimo cielo

È stata annunciata poco fa l’ultima super novità in arrivo su Fortnite nelle prossime settimane. Gli utenti sono già al settimo cielo

Torniamo a parlare di Fortnite. Il battle royale di Epic Games non si ferma mai e, a ormai qualche settimana dall’arrivo della Stagione 8, si prepara ad accogliere alcune super novità. Gli utenti non stanno più nella pelle e, grazie a leaker e dataminer, stanno assaporando le aggiunte in arrivo nel futuro prossimo.

Proprio in tal senso, poco fa l’esperto HYPEX ha annunciato su Twitter l’arrivo di una collaborazione di livello. Questa volta, si tratta di un recente blockbuster: stiamo parlando di Dune. I personaggi del film sbarcheranno all’interno dell’isola di gioco sotto forma di skin, per la gioia dei fan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> DAZN, ancora problemi per la piattaforma: “Manca sempre meno”

Fortnite, partnership con Dune: tutti i dettagli

Una notizia sensazionale. Su Fortnite arriveranno presto le skin di Dune, per una super collaborazione destinata a far parlare. HYPEX ha pubblicato su Twitter alcune immagini piuttosto eloquenti, sia con lo sfondo di caricamento che con le skin e le emote. Nello specifico, gli oggetti in questione sono le skin di Paul Atreides e di Chani, oltre ad armi ed quipaggiamenti come il Fremkit e il Satchel, l’Ornithopter e gli uncini e pugnali.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> WhatsApp, attenzione ai messaggi vocali sospetti: il trucco per riconoscerli

È già emerso anche un breve video che mostra personaggi, oggetti e Chani impegnata nella “camminata della sabbia”. Ancora non si sa quando la partnership diventerà ufficiale e sbarcherà all’interno del battle royale, ma potrebbe già essere questione di giorni. Non resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Epic Games.