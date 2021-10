Calciomercato Juventus, arriva un campionissimo in attacco: c’è la svolta e adesso Massimiliano Allegri sogna in grande.

Un’altra grande vittoria quella ottenuta ieri sera dalla Juventus di Max allegri, che riporta i suoi nelle posizioni più alte della classifica. I bianconeri vogliono competere per i massimi obiettivi sia in Italia che in Europa, nonostante l’addio all’ultimo di Cristiano Ronaldo e il ripiego last minute con Moise Kean.

Lo sa bene anche la dirigenza, che vuole continuare sulla strada intrapresa e regalare al tecnico livornese una rosa all’altezza delle aspettative. È anche per questo motivo che, nel corso della prossima finestra estiva di calciomercato, ci si aspetta l’arrivo di un top player per l’attacco. Tra i tanti nomi in lista, ce n’è uno che si sta avvicinando sempre di più.

Calciomercato Juventus, Icardi non si allena col PSG: affare possibile?

Il matrimonio tra Mauro Icardi e la Juventus potrebbe farsi. L’attaccante argentino è già da tempo nei radar del club bianconero, sebbene non siano mai arrivate offerte ufficiali. Ora ci sono però novità importanti, che arrivano direttamente da Parigi. Visti i problemi con Wanda Nara, infatti, l’ex Inter non si è allenato neppure oggi col PSG e molto probabilmente salterà la sfida di Champions League contro il Lipsia.

Inoltre, l’attaccante sta venendo spesso lasciato in panchina a favore del trio composto da Messi, Neymar e Mbappé. Con il Mondiale che si avvicina, la scelta di tornare in Italia potrebbe essere quella giusta per il bomber.