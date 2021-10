Antonella Clerici esprime tutta la sua gioia in diretta: cos’è successo

Una grande gioia da condividere con tutta Italia per Antonella Clerici che l’ha annunciato in diretta a È sempre Mezzogiorno

Oggi è andata in onda una nuova puntata di È sempre Mezzogiorno su Rai Uno con Antonella Clerici al timone a tener compagnia al pubblico italiano. Per cominciare meglio la puntata di martedì 19 ottobre, la conduttrice ha aggiunto una chicca al termine della sigla iniziale, con grande gioia.

Recandosi al centro dello studio, la Clerici ha affermato col sorriso sulle labbra: “Non potete sapere che piacere che mi fa vedere che siamo tornati alla normalità. Innanzitutto c’è traffico: questa è la cosa meno bella! Poi ci sono i cinema e i teatri che hanno riaperto. A Torino il salone del libro ha avuto un successo senza precedenti”.

Antonella Clerici e la gioia della normalità: come ha iniziato la puntata

La conduttrice lombarda ha perso qualche attimo in più per dedicarsi proprio al successo del Salone del Libro di Torino spiegandone la sua immersione nella lettura: “È bello vedere che la gente ha ripreso a leggere. Per me leggere è bellissimo, i libri mi piacciono molto, sono rilassanti”. Sulla normalità, per concludere, ha aggiunto: “Vedo anche tanto fermento, tanta speranza e tanta voglia di vivere”.

Anche la conduttrice di È sempre Mezzogiorno ha dovuto far fronte ad uno stop in TV a causa dell’inizio della pandemia con cui, man mano, ha imparato a convivere anche di fronte alla telecamera.