Anticipazioni Uomini e Donne, volano gavettoni in studio: che umiliazione

Nella puntata odierna di Uomini e Donne volano gavettoni. Protagonista del parterre over umiliata dalla Cipollari: interviene la De Filippi

Nuovi colpi di scena a Uomini e Donne anche se le protagoniste sono sempre le stesse: parliamo di Gemma Galgani e Tina Cipollari. Le due acerrime nemiche oggi saranno al centro dell’attenzione con i soliti litigi. Tutto avrà inizio questo pomeriggio a partire dalle ore 14:45.

La padrona di casa, Maria De Filippi, darà il via alla prima sfilata di questa stagione del trono over e tra le dame non passerà inosservata Gemma Galgani. La 71enne in passerella, grazie al suo look stravagante, riuscirà a conquistare i cavalieri presenti in studio. Da qui i battibecchi con la Cipollari che avrà una reazione particolarmente forte.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Alfonso Signorini, batosta inaspettata: italiani letteralmente sconvolti

Uomini e Donne, Gemma Galgani e Tina Cipollari al centro della scena: cosa succederà oggi. Le anticipazioni

Come tutti sappiamo tra Gemma Galgani e Tina Cipollari basta veramente poco per finire in accesissimi litigi. La dama torinese dopo la sfilata di oggi riscuoterà tantissimo successo in studio, ma la reazione dell’amatissima opinionista di Uomini e Donne lascerà tutti senza parole. La Cipollari sarà particolarmente spietata con la sua rivale.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Uomini e Donne, Joele Milan si tatua la cacciata dalla Tv e viene deriso – VIDEO

L’ex di Kikò Nalli lascerà improvvisamente lo studio, ma solo dopo qualche minuto spunterà alle spalle di Gemma Galgani con un secchio d’acqua. Il resto è facile da immaginare! La povera dama resterà senza parole. Dinanzi a questa ulteriore umiliazione Maria De Filippi deciderà di intervenire riprendendo l’opinionista. Stando alle anticipazioni, non mancheranno colpi di scena anche nel trono classico.