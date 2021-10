Anna Tatangelo parla di Gigi d’Alessio: il botta e risposta della nuova fidanzata – FOTO

Anna Tatangelo è tornata a parlare di Gigi d’Alessio e la sua nuova fidanzata ha pubblicato una storia un po’ ambigua di risposta

Gigi d’Alessio ha creato sempre rapporti complicati ed ambigui tra di loro e, se una volta la giovane ad aver rubato il cuore al cantautore partenopeo è stata Anna Tatangelo, adesso è Denise Esposito a prendere il suo posto.

Durante il fine settimana, la cantante del basso Lazio ha parlato nel salotto di Silvia Toffanin proprio della sua passata relazione asserendo di aver saputo della gravidanza di Denise dai giornali e continuando: “Io sono una mamma no? Il mio dovere è quello di proteggere Andrea. Gli ho spiegato che comunque la mamma e il papà ci sono sempre e io voglio solo la serenità di mio figlio”.

Anna Tatangelo, la risposta di Denise Esposito

“Non curatevi solo del corpo che poi siete brutti dentro”. Una frase molto eloquente di per sé, si tratta solo di una casualità? È possibile che sia una frase messa lì per caso, ma può anche darsi che quella di Denise sia stata una risposta alle parole della Tatangelo proferite su Canale 5 a Verissimo.

A parlare della relazione passata tra Anna Tatangelo e Gigi d’Alessio è stata anche Silvia, sorella della cantante ormai serena tra le braccia di Livio Cori. A Di Più, ha dichiarato: “Ho visto mia sorella piangere disperata quando si sono lasciati per l’ultima volta. Io, però, ho sempre sperato che tornassero insieme, l’ho sperato fino a che lui non ha avuto un’altra. Io e Gigi ci sentiamo spesso. Gli ho mandato un messaggio di auguri per il bambino che aspetta dalla nuova compagna e lui mi ha risposto con un cuore”.