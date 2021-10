Amici 21, Rudy Zerbi sbotta: “Siete ipocriti” – VIDEO

Rudy Zerbi è saturo del comportamento dei suoi alunni, nell’ultima puntata di Amici 21 non ci ha visto più ed ha alzato la voce

La storia di Elisabetta Ivankovich lungo il talent show di Maria De Filippi è molto particolare. L’anno scorso non riuscì ad entrare, ma l’allora docente di canto, Arisa, le promise un posto per l’anno successiva. Quest’anno, la cantante è riuscita ad entrare all’interno della casetta, ma il suo percorso è stato breve.

Sottoposta in sfida da Lorella Cuccarini, Elisabetta è uscita sconfitta da una gara giudicata da Carlo Di Francesco, contro la partenopea Alessandra. È stato al termine dei suoi saluti che Rudy Zerbi ha voluto fare un’accurata osservazione.

Amici 21, Rudy Zerbi sbotta contro i suoi alunni: “Siete degli ipocriti”

Con tanta ragione da vendere -mai come questa volta- Rudy Zerbi ha redarguito tutti gli alunni della scuola di Amici 21. Questo è successo perché, prima dell’esito della sfida, Maria De Filippi ha chiesto ai suoi compagni se avessero qualcosa da dirle -come ha fatto poc’anzi anche con la sfida di Matt- ma in quest’occasione tutti hanno osservato il silenzio.

Alla sua eliminazione, i ragazzi si sono stretti in un caloroso abbraccio. Nonostante fosse una scena molto tenera e carina da vedere, Rudy Zerbi ha accusato di ipocrisia tutti gli allievi proprio per non aver proferito parola quando chiamati in causa ed averla calorosamente abbracciata poi.