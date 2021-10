Alessandra Amoroso si racconta a cuore aperto: la confessione lascia tutti senza parole!

Alessandra Amoroso ha deciso di raccontarsi nel giorno in cui ha svelato la data d’uscita del suo nuovo album: la sua ultima intervista.

La cantante Alessandra Amoroso è pronta a tornare sulla scena musicale con il suo nuovo album ‘Tutto accade‘, disponibile dal prossimo 22 ottobre. L’artista di Galatina, compiuti i 35 anni, sembrerebbe aver raggiunto una grande maturità e si sente forte come mai prima d’ora e libera da pregiudizi e preconcetti. Inoltre Alessandra si sarebbe lasciata alle spalle anche l’ultima storia d’amore con Stefano Settepani, naufragata definitivamente nei giorni scorsi. Nel corso della sua ultima intervista, così, la cantante ha fatto il punto sulla sua vita professionale e privata.

Grazie alla sua esperienza di vita, oggi Alessandra si sente una donna completa nonostante non sia nè sposata nè sia diventata madre. Un vero e proprio passo in avanti visto che qualche anno fa la cantante aveva pensato di mettere in stand-by la carriera per diventare mamma. Allora però era impegnata sentimentalmente con Settepani, prima che la storia naufragasse. In merito a quel suo pensiero, la Amoroso ha rivelato: “Sono stata cresciuta con delle nozioni culturali non vere. Mi sento completa senza essere madre e moglie“.

Alessandra Amoroso: “Mi sento completa senza essere madre e moglie”

Adesso Alessandra Amoroso si sente completa e non sembrerebbe aver bisogno di altro. La cantante inoltre si sta preparando al suo concerto allo stadio San Siro. Prima del grande evento, l’artista ha assicurato che non le tremeranno le gambe. Nel corso dell’intervista, Alessandra ha riservato grande spazio ad un tema come l’emotività, affermando: “È da un pò che non piango. Ero vittima di me stessa, mi mettevo limiti, mi giudicavo e così in tante situazioni finivano per tremarmi le gambe e non riuscivo a godermi le emozioni. Capitasse, so che ora mi godrei anche le lacrime“.

Nonostante sia maturata la Amoroso ha rivelato che non si libererà mai della parte bambina che è presente in lei. Inoltre non è stato un periodo facile per la cantante che ha dovuto affrontare a morte di sua nonna, la storia finita con Stefano e come tutti anche il lockdown e i traumi che ha portato la pandemia nella vita degli italiani. L’artista ha infine concluso la sua intervista affermando: “A guardarsi dentro: ora riesco a dire che mi basto da sola, non cerco in altre persone la completezza“.