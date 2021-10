Anticipazioni Uomini e Donne, maretta per Gemma Galgani: cos’è successo

Gelma Galgani di nuovo in crisi a Uomini e Donne: “Non vuole abbandonare la scena”. Intanto Ida Platano vive un momento magico: tutte le anticipazioni

I protagonisti di Uomini e Donne continuano a sorprendere il pubblico di Mediaset. Stando alle anticipazioni dell’ultima puntata registrata nella giornata di domenica 17 ottobre, dopo il bacio record che ha coinvolto Gemma Galgani e Costabile tra i due è già guerra. Ma cosa non ha funzionato questa volta?

Evidentemente come aveva sostenuto l’opinionista Tina Cipollari e stando a quanto dichiarato dal cavaliere, convinto di essere stato impeccabile in tutto, la dama ha solo il timore di abbandonare la scena. Ad anticipare la ‘rottura’ tra i due è Isa e Chia grazie alla testimonianza di una persona del pubblico. La Galgani in studio avrebbe fatto di tutto per litigare con il suo cavaliere.

Tra le cose contestate l’assenza di messaggi per augurare il buongiorno e la buonanotte. Ma non solo, la dama torinese avrebbe accusato Costabile di non rispondere sempre alle telefonate quando lo chiama. A questo punto il 68enne ha raccontato che per dimostrare il suo interesse alla donna ha fatto cose molto più importanti. Come andrà a finire tra i due? Gemma darà una seconda possibilità a Costabile? Staremo a vedere. Intanto al centro della scena non è mancata anche Ida Platano.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Amadeus, una nuova idea in tv: l’annuncio che incuriosisce il pubblico

Uomini e Donne, se per la Galgani tira aria di crisi, per Ida Platano è un periodo magico: il bacio

Stando alle anticipazioni dell’ultima puntata registrata negli studi di Uomini e Donne, oltre a Gemma Galgani anche Ida Platano è stata al centro della scena. Per la dama è scoccato il bacio con Diego. Tutto è avvenuto nel corso di un’uscita per le strade di Roma. Infine in studio è esploso il caos con Biagio Di Maro.

Il cavaliere dopo aver frequentato Gemme Galgani, Isabella Ricci e attualmente Sara Zilli, nel camerino si è lasciato andare ad un duro sfogo sulle dame del parterre over con le quali è uscito. Il 53enne napoletano è convinto che le signore lo abbiano preso in giro e usato facendogli spendere solo un mucchio di soldi. A questo punto sarebbero intervenute le dirette interessate.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Pippo Baudo, che rivelazioni: “Li ho lanciati io”. Pubblico esterrefatto

Isabella Ricci avrebbe accusato Biagio di racimolare in giro scontrini falsi per ottenere rimborsi dalla redazione di Uomini e Donne quando in realtà non ha mai pagato una cena. Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire tutti i dettagli.