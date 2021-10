L’esperienza a Uomini e Donne di Joele Milan è stata davvero breve: il tronista, però, è rimasto davvero segnato dall’esperienza ed ha deciso di farsi un tatuaggio per ricordare quanto successo. Inaspettatamente, i fan lo hanno deriso.

In tanti aspettavano il video della cacciata di Joele Milan da Uomini e Donne, pregustando la sfuriata di Maria De Filippi. Così non è stato: semplicemente, c’è un video che mostra il tronista chiedere alla sua dama di sentirsi al di fuori della trasmissione, di nascosto. Il piano di Joele era infatti quello di portare comunque il trono avanti fino alla fine.

Anche se era già sbocciato l’amore con Ilaria Melis, Joele Milan avrebbe preferito stabilire un contatto tramite i social del suo amico. Dopo che la puntata del suo addio al programma è andata in onda, il tronista ha spiegato che in realtà lui stesse scherzando. Inoltre, ha confidato di aver sempre sentito che per la trasmissione era “meno importante“.

Il tatuaggio che ricorderà Uomini e Donne a Joele Milan

La cacciata da Uomini e Donne ad opera della stessa Maria De Filippi deve aver segnato profondamente Joele Milan, tanto che ha deciso di incidere per sempre questo momento sulla sua pelle con un tatuaggio. Questa volta, il motivo del tatoo non è di tipo tribale, ma richiama chiaramente la trasmissione Mediaset da cui è stato cacciato.

Il 18 ottobre è stato lo stesso Joele Milan a mostrare le immagini ed il video realizzati all’interno del negozio di piercing e tatoo Young Blood Tatoo Studio di Cassola, in provincia di Vicenza. Il disegno scelto è incredibile, e per alcuni versi, molto trash: si tratta del trono che esplode, con tatto di scritta “boom!” degna di un cartone animato.

Ecco il tatuaggio di Joele Milan realizzato dall’artista Andrea Martini:

Questa invece è la spiegazione che Joele Milan ha voluto dare riguardo il suo addio a Uomini e Donne: