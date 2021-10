Oggetti rari, ce ne sono 5 che valgono oro: potreste averli voi!

Questi 5 oggetti rari stanno raggiungendo valori da far perdere la testa. Potreste averli anche voi in casa

Ci sono tantissimi oggetti rari capaci di valere cifre da capogiro. Ovviamente il mondo del collezionismo riserva sempre sorprese, vista la crescita vertiginosa che ha avuto negli ultimi anni. Tra monete, francobolli, sneakers, vinili e chi più ne ha più ne metta, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Se anche voi siete soliti accumulare vecchi dispositivi nella vostra cantina o in soffitta, sappiate che potreste avere in mano un vero e proprio tesoro. Alcuni oggetti comuni ma ormai in disuso valgono infatti tantissimo, con collezionisti disposti a tutto pur di portarseli a casa. Ecco 5 esempi esemplificativi.

Oggetti rari, questi 5 valgono un tesoro

Tra gli oggetti più rari in circolazione, non si può non partire dal Nokia 3310. Intramontabile telefono dei primi anni 2000, nel corso degli anni è diventato un meme per la sua resistenza. Lo potete vendere anche a cifre vicine ai 130 euro. Sempre parlando di telefonia, c’è spazio per l’iPhone di prima generazione. Venduto inizialmente a 499 euro, oggi su eBay lo potete trovare anche a 10.000 euro!

E ora è arrivato il turno delle console da gaming. La Nintendo 1 con colorazione grigia la potete vendere a 1000 euro, una cifra non da poco considerando quanto costava ai tempi. Stesso discorso per la GameCube lanciata a fine anni ’90, per la quale oggi i collezionisti sono disposti a sborsare tra i 1500 e i 2000 euro. Infine il Game Boy Color, tra le prime console portatili e che può essere venduto a 1500 euro.