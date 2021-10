Mara Venier e Maria De Filippi, notizia super: è successo poche ore fa

Mara Venier e Maria De Filippi, da grandi amiche, si sono trovate a fronteggiarsi nel pomeriggio della domenica: com’è finita?

Quando c’è in onda Amici di Maria De Filippi, non ce n’è per nessuno. A far vacillare questa convinzione, però, ci ha pensato Mara Venier con il suo insostituibile e impareggiabile programma della domenica pomeriggio.

Nonostante i dati siano molto vicini, il pubblico italiano ha scelto di seguire con maggiore interesse Domenica In portando a casa un dato storico: non accade -quasi- mai che il talent show di Canale 5 venga fermato bruscamente.

Mara Venier e Maria De Filippi: la regina di Rai Uno trionfa

Nel pomeriggio di domenica 17 ottobre, a trionfare in fatto di ascolti è stata Mara Venier con Domenica In che ha trascinato -insieme ai suoi tantissimi ospiti- ben 2.516.000 spettatori pari ad uno share del 16.8%, nella prima parte, e 2.210.000 spettatori pari ad uno share del 17.1%, nella seconda parte. Le lacrime di Pierpaolo Pretelli, la depressione di Nino D’Angelo, le nozze segrete di Miriam Leone e l’immancabile presenza di Al Bano hanno suscitato tanta curiosità dei telespettatori.

Destino diverso, invece, per Maria De Filippi che, almeno per la prima parte del programma deve deporre le armi: Amici ha raccolto 2.466.000 spettatori pari al 17.7% di share. Una differenza quasi irrisoria tra i due programmi, ma che guardando ai dati raccolti negli anni dal talent show di successo, sembra essere qualcosa di veramente grande.