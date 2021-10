“Ho il cancro”. Rivelazione shock dell’ex calciatore di Napoli e Fiorentina

L’ex calciatore di Napoli e Fiorentina ha sconvolto tutti con un annuncio dove dice di avere il cancro.

La notizia è di poche ore fa e giunge dall’Argentina, terra natale di Daniel Bertoni, il centrocampista che ha incantato l’Italia e gli italiani con le maglie di Napoli, Fiorentina e Udinese, quest’ultima squadra con la quale ha chiuso la sua straordinaria carriera da calciatore.

Fu tra i primi stranieri ad approdare nel nostro massimo campionato A dopo la riapertura delle frontiere e venne acquistato nell’estate del 1980 dai Pontello. A Firenze, dove i tifosi lo ricordano ancora con affetto, ha disputato quattro stagioni – 31 gol in 122 presenze – prima di passare al Napoli nel 1984 dove ritrovò l’amico Diego Armando Maradona.

All’ombra del Vesuvio vi rimase per due stagioni e dopo 63 presenze e 18 gol passò all’Udinese. In Friuli chiuse la carriera dopo un solo anno. I tifosi italiani non lo hanno dimenticato e dopo l’annuncio della malattia hanno travolto la sua posta elettronica facendogli sentire tutto l’affetto e il calore dell’amore che lo sport sa regalare.

“Ho il cancro”. Rivelazione shock di Daniel Bertoni

Daniel Bertoni nel corso di un intervento fatto a radio Buenos Aires Late ha dichiarato di avere un cancro: “Ho un cancro alla prostata, gli ultimi esami che ho effettuato lasciano comunque ben sperare. Per fortuna ho un’ottima assicurazione medica e gli oncologi qui sono tra i migliori”. Il messaggio ha immediatamente fatto il giro del mondo e tutti sperano che per l’ex campione argentino tutto vada per il meglio.