GF Vip 6, Manuel Bortuzzo tornerà a camminare? L’annuncio spiazza gli inquilini

Ancora una volta Manuel Bortuzzo è al centro delle vicende del GF Vip 6 con un nuovo annuncio che spiazza i coinquilini

Manuel Bortuzzo è senza alcun dubbio il coinquilino della casa del GF Vip 6 che più sta creando dinamiche e commovendo il resto dei suoi compagni d’avventura. Dal momento in cui è uscito dal confessionale sulle sue gambe, con gli occhi sempre attenti e vigili di Alex Belli ed Aldo Montano, qualcosa è cambiato anche nel suo cuore.

LEGGI ANCHE > > > GF Vip 6, lo fanno di nascosto ma le telecamere riprendono tutto: delirio sul web!



NON PERDERTI > > > Mara Venier e Maria De Filippi, notizia super: è successo poche ore fa

Parlando ancora una volta di quanto gli è successo, il nuotatore ha spiegato: “Qualcosa si può riprendere. Essendo il midollo una cosa molto complessa, non è facile. Bisogna immaginarsi una roba con miliardi di filamenti e connessioni, io molti li ho tranciati, ma alcuni sono ancora collegati. Molti sono ancora integri quindi”.

LEGGI ANCHE > > > Love Island Italia, intervento al cuore per un ex concorrente: fan scossi

GF Vip 6, Manuel Bortuzzo spiega che potrebbe tornare a camminare

A Davide Silvestri, Manuel Bortuzzo ha spiegato scientificamente cos’ha dentro di sé e l’unica soluzione possibile: “Per potermi curare dovresti prendere tra i miliardi di filamenti quelli giusti e collegarli. Filamento A e filamento A e unirli e così con tutti gli altri. Dovrebbe tutto essere collegato in modo perfetto”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Elisabetta Gregoraci, clamorosa decisione della Rai: che mazzata

Se può tornare a camminare? Manuel Bortuzzo ha provato a dare una sua risposta: “Servono soltanto alcune cose basilari. Il collegamento per dare il grado giusto di flessione del ginocchio per far reggere le gambe. Poi serve un po’ di movimento alla coscia e al quadricipite. Potrò recuperare quello che si è salvato”.